Marie Louise en Leon vieren zestigste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

01 september 2019

16u06 0 Wetteren Leon Praet (85) en Marie Louise Vermassen (83) vierden in Wetteren hun 60ste huwelijksverjaardag.

Leon groeide op in de Boskant en volgde tuinbouwonderwijs in Sint-Barbara, het huidige Scheppersinstituut. Nadien ook in Melle waar hij is afgestudeerd als tuinbouwtechnicus en deskundige in tropische en subtropische landbouw. Na zijn legerdienst is hij eind 1955 naar Congo vertrokken. Ondertussen had hij zijn ‘wieske’ al leren kennen. Ze houden contact per brief.

Marie-Louise Vermassen kende een sportieve jeugd. Van haar 13 tot 23ste was ze lid van de korfbalclub. School loopt ze tot haar 14de waarna ze gaat werken bij Beernaerts en bij lingeriefabriek Tas in Schellebelle.

Het koppel leerde elkaar kennen in café Henri, het café van haar ouders. Als Leon naar Congo vertrekt, vraagt hij haar of ze op hem wil wachten. Na drie jaar Congo zijn ze herenigd en trouwen ze. Samen woonden ze nog negen maand in het Afrikaanse land maar dan komt de onafhankelijkheid en keren terug naar Wetteren. In 1965 kan hij aan de slag bij het ministerie van Landbouw in Gent. Hij wordt er controleur voor plantenbescherming en heeft die job uitgeoefend tot in 1999.

Leon en Marie-Louise hebben vijf kinderen : Christine, Carlos, Hilde, Wim en Arnold. Die zorgden voor acht kleinkinderen, namelijk Giovanni, Liesbet, Karel, Iris, Femke, Joke, Jens en Wout.