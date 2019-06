Mariagaard neemt afscheid van vier straffe personeelsleden op school Didier Verbaere

29 juni 2019

12u38 0 Wetteren Mariagaard in Wetteren nam op de laatste schooldag van het jaar afscheid van vier straffe madammen. Annemie De Praeter was er 43 jaar godsdienstleerkracht en pastoraal verantwoordelijke. Karine Caeckebeke werkte 38 jaar als poetsdame. De collega’s namen ook afscheid van Christine De Maertelaere. En Erna De Keulenaere werkte 41 jaar op het internaat eerst als opvoeder en daarna als internaatsbeheerder.

Erna startte als opvoerder in 1978 en werd in 1991 internaatsbeheerder. “Een nieuwe functie die ik zelf vorm mocht geven. Ik stond in voor de pedagogische organisatie en de goede gang van zaken van zowel de internen als een team van zeven opvoeders. Gedurende 40 jaar was er een grote evolutie in het internaat. Toen ik startte hadden we zeventig internen. Nu is er studiebegeleiding, soms één-op-één. Dit alles kan je alleen maar waarmaken met voldoende personeel, een goed werkend team. Ik ga het missen maar er wacht geen zwart gat. Als vrijwilliger heb ik nu al de handen vol en tijd tekort”, zegt Erna.