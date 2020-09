Mariagaard investeert dit jaar meer dan 50.000 euro in de aankoop van nieuwe laptops: “Corona bracht alles in een stroomversnelling”

Didier Verbaere

10 september 2020

13u16 0 Wetteren Dankzij de corona-crisis en het afstandsonderwijs beschikt bijna 70 procent van de eerstejaars op Mariagaard in Wetteren nu over een laptop. De school lanceerde vorig jaar een ambitieus laptopproject en wou dat elke leerlingen binnen drie jaar over een eigen laptop beschikte. Op 1 september tekenden al meer dan 200 leerlingen in.

“Het doel van het project was om op drie jaar tijd elke leerling les laten volgen met een laptop. Bij de laptop zit een digitale pen zodat de leerling zijn cursussen meteen op de laptop kan invullen. De ideale manier om de nieuwe eindtermen ICT, die nu in elk vak vervat zitten, te bereiken. Bovendien zullen de leerlingen in de nabije toekomst met een veel lichtere boekentas naar school gaan”, aldus de school.

Laptopbalie

Vorig jaar beschikten alle leerkrachten al over een laptop en dit jaar breidt de werking zich uit met een laptopbalie waar 80 laptops dagelijks ontleent kunnen worden. “De leerlingen krijgen dit jaar ook al de kans om in te stappen in het laptopproject. Ze kunnen het toestel aankopen via directe aankoop of via een gespreide betaling over drie jaar. Op de infoavond vorig jaar was de interesse al groot, maar het afstandsonderwijs heeft alles in een stroomversnelling gebracht. Bijna 200 leerlingen tekenden al in en gaan de komende weken met hun toestel in de les aan de slag. Het overwicht zit duidelijk in de eerste graad, waar in sommige klassen al meer dan 70 procent van de leerlingen een laptop aankochten.”

Vanaf volgend schooljaar wordt de laptop in de eerste graad een inschrijfvoorwaarde, en zullen de eerstejaarsleerlingen voornamelijk met digitale boeken en cursussen aan de slag kunnen. Het wordt een hele ommezwaai voor de leerkrachten, maar ook daar gaf Corona het project een boost. Het team werd door de crisis verplicht om op korte tijd vertrouwd te geraken met tools om de leerlingen op afstand les te laten volgen. Diezelfde programma’s worden nu ingezet in de klas. Zo kan tijdens het schooljaar naadloos geschakeld worden tussen onderwijs op school en afstandsonderwijs.