Mantelzorgers vieren 100-jarige André Plehiers in Koffiebranderij Didier Verbaere

03 december 2019

18u36 0 Wetteren In de Koffiebranderij in Wetteren vierden mantelzorgers, huishoudhulpen en de dames van het Sociaal Dienstencentrum dinsdagnamiddag de 100ste verjaardag nogmaals van André Plehiers.

De 100-jarige werd reeds uitvoerig in de bloemetjes gezet in zijn geboortedorp Massemen waar hij nog steeds zelfstandig woont. En dat met dank aan de hulp van bovengenoemde organisaties en zijn zoon Freddy. André is nog heel kwiek en rad van tong en genoot ook nu weer met volle teugen.