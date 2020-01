Man overleden op Gentsesteenweg Didier Verbaere

25 januari 2020

14u05 118 Wetteren Op de Gentsesteenweg in Wetteren is zaterdag omstreeks 13 uur een man op straat overleden. Hij werd nog door de MUG artsen gereanimeerd maar stierf ter plaatse.

Volgens buren zakte de man ter hoogte van het vredegerecht in elkaar. De hulpdiensten probeerden de zestiger nog te reanimeren maar alle hulp kwam te laat. De brandweer kwam ter plaatse om een tent over het lichaam te plaatsen. Ook de politie is ter plaatse. Meer info ontbreekt nog.