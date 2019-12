Man gaat vrouw te lijf met mes maar schoonbroer vermijdt familiedrama. Didier Verbaere

16u31 12 Wetteren Bij een zware echtelijke ruzie tussen een koppel uit het Afrikaanse Eritrea in de Jozef Buyssestraat in Wetteren raakte een jonge vrouw maandagnacht omstreeks 2.30 uur zwaargewond door messteken. Ze verkeert ondertussen niet meer in levensgevaar. Een schoonbroer van het koppel kon de dader overmeesteren. De dader werd gearresteerd.

De feiten speelden zich af op de tweede verdieping van een tweewoonst aan de Jozef Buyssestraat 64 in het centrum van Wetteren. Een koppel uit het Afrikaanse Eritrea had er familie uit Buggenhout op bezoek om samen de kerstdagen door te brengen. Maar ’s nachts liep een echtelijke ruzie tussen de bewoners helemaal uit de hand. De man stortte zich met een mes op zijn echtgenote en diende haar meerdere messteken toe.

Gewekt door het lawaai vond de schoonbroer de dame zwaargewond in de gang van het appartement. Hij kon daarop de dader overmeesteren en waarschijnlijk zo een familiedrama vermijden. Het koppel uit Eritrea woont nog maar enkele maanden op het adres en heeft sinds kort ook een baby. Volgens de buren is de man meermaals verward uit de hoek gekomen. Maar van eerdere problemen is er geen weet in de buurt.

Niet in levensgevaar

De politie, een 100 en MUG kwamen ter plaatse. De dader werd gearresteerd en geboeid afgevoerd. De zwaargewonde dame werd met de ladderwagen van de brandweer uit het appartement gehaald en overgebracht naar het UZ in Gent. “Het gaat om een huiselijke ruzie. De dader is aangehouden en dinsdagochtend kreeg ik het bericht dat het slachtoffer niet meer in levensgevaar is”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). De dader zit momenteel nog in de cel. “Over intra-familiaal geweld wordt niet gecommuniceerd in het belang van de familie en de minderjarige partij”, meldt het Parket van Oost-Vlaanderen. Het kindje van enkele maanden oud wordt opgevangen door de familie uit Buggenhout.