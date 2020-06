Man (52) deelde gratis speed uit aan collega’s, maar riskeert nu 120 uur werkstraf: “Hij had beter zijn boete van 500 euro betaald” Cedric Matthys

16 juni 2020

09u47 4 Wetteren Een 52-jarige man uit Wetteren is maandagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De beklaagde deelde gratis speed uit aan zijn collega’s bij Volvo Trucks. Hij wist naar eigen zeggen niet dat dat niet mocht.

De zaak kwam aan het licht nadat een man had beweerd dat hij speed aankocht bij de beklaagde. Deze stelling kon echter niet hard gemaakt worden. De lockers van de arbeider werden doorzocht, maar nergens werd drugs teruggevonden. Toch biechtte de man op aan de politie dat hij drie keer één gram speed gratis had weggegeven. Hiervoor kreeg hij een minnelijke schikking van 500 euro. Die boete heeft hij echter nooit betaald.

Paardenmest ruimen

“Mijn cliënt is een harde werker, maar is nonchalant”, argumenteerde zijn advocaat. “Hij had beter het bedrag onmiddellijk overschreven, want kijk waar hij nu staat. In eerste aanleg kreeg mijn cliënt 120 uur werkstraf en 6.000 euro boete. Vooral dat laatste is voor hem een zware last om te dragen. Hij zit nu al in schuldbemiddeling. Hij heeft voor 27.000 euro schulden. Die 6.000 euro zou er te veel aan zijn. Daarom vraag ik u om het op een werkstraf te houden. In het verleden heeft hij dat nog al gedaan. Toen ruimde hij paardenstront op. Daar wist hij mij heel wat grappige verhalen over te vertellen.” Uitspraak op 30 juni.