Make A Wish verliest met verdienstelijke Wetteraar Jacky één van zijn wildste weldoeners Ooit beleefde Jacky zelf zijn grote kinderdroom. Als superfan van de Britse rockband Manfred Mann’s Earth Band, haalde hij de band in 2004 naar De Zeshoek in Wetteren Didier Verbaere

17 juli 2020

17u54 11 Wetteren In 2016 werd Jacky Coolens gehuldigd als verdienstelijke Wetteraar. De man achter de Rozenjogging had toen net zijn 40.000ste euro ingezameld voor Make A Wish. Maar Jacky had ook tegenslag. Hij en Monique verloren een zoon en Jacky werd geveld door een hersenbloeding. Een gestage revalidatie en andere tegenslagen waren voor hem de druppel te veel. Hij stapte uit het leven. Make-a-wish verliest één van zijn grootste weldoeners en Monique en haar kinderen, ondanks een hobbelig parcours, een crème van een echtgenoot en papa. Rust zacht Jacky.

Jacky Coolens was een begrip in Wetteren. Het woord benefiet moest maar vallen en Jacky sprong niet alleen op de kar. Hij hielp ze ook trekken. Zo zamelde hij in zijn leven meer dan 40.000 euro in voor Make A Wish om zieke kinderen te helpen hun droom te realiseren. Ook andere organisaties en verenigingen in Wetteren konden steeds rekenen op zijn steun en enthousiasme. Ooit beleefde Jacky zelf zijn grote kinderdroom. Als superfan van de Britse rockband Manfred Mann’s Earth Band, haalde hij de band in 2004 naar De Zeshoek in Wetteren naar aanleiding van de 20ste verjaardag van coverband De Jaumerja’s. De opbrengst ging ook nu weer naar het goeie doel. Net als de wereldrecordpoging van sterke man Steven Christiaens in 2017 die een hele straat afwandelde met 100 kilo gewicht. Ook dat was een initiatief van Jacky. en opnieuw mocht Make A Wish aan de kassa passeren.

Valentijn

Samen met zijn echtgenote Monique Dhossche, met wie hij deze zomer 50 jaar getrouwd zou zijn, bezocht hij op Valentijn ook meer dan 25 jaar lang de revaliderende patiënten in het ASZ van Wetteren om hen te verwennen met een zak snoep. “Ik lag zelf ooit eens in het ziekenhuis en merkte hoe eenzaam sommige mensen er zijn en nooit eens een bezoekje kregen”, vertelde Jacky over zijn initiatief. Het liefst van al bleef Jacky achter de schermen. Maar zijn grote hart voor anderen leverde hem ook veel lof op. Hij kreeg de Groen Pluim, is verkozen als vrijwilliger van het jaar en kreeg in 2016 de eretitel als verdienstelijke inwoner van Wetteren.

Hobbelig parcours

Maar Jacky en Monique droegen ook een groot leed met zich mee toen hun toen 12-jarige zoon Tim in het voorjaar van 2003 overleed. Een verlies dat de mama en papa van Elke, Sammy en Cliff moeilijk te boven zijn gekomen. En opnieuw sloeg het noodlot toe wanneer Jacky geveld wordt door een hersenbloeding. Maar de sportieve Jacky die ooit de Mont Ventoux bedwong, was ook een fier man en weigerde alle hulp. Zijn revalidatie verliep de laatste maanden slechts moeizaam en dat zorgde thuis voor spanningen met zijn grote liefde Monique. Toen zij besloot om eventjes een stap terug te zetten, brak het grote hart van Jacky. Het hoefde voor hem niet meer en hij wou bij Tim zijn. Wetteren verliest hierdoor één van zijn mooiste inwoners. Het ga je goed kameraad en veel sterkte aan de familie.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be