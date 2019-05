Magic chocolate ontvangt Handmade In Belgium-label Didier Verbaere

25 mei 2019

14u14 2

Magic, de pure Belgische chocolade met liefde gemaakt door het familiebedrijf The Belgian Chocolate Factory uit Wetteren, kreeg het Handmade In Belgium-label van ondernemersvereniging UNIZO.

Helga De Ridder, Ines De Backer en Guy De Backer vestigden The Belgian Chocolate Factory in augustus vorig jaar in een gloednieuw atelier in de Peperstraat in Wetteren.

Het Handmade In Belgium-label zet makers van authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten in de kijker. Het staat voor lokale en handgemaakte productie en vakmanschap. Dat vond Unizo ook in Magic. Deze Belgische chocolade wordt in Wetteren ambachtelijk gemaakt met de fijnste ingrediënten en is 100 procent natuurlijk, bio en vegan zonder smaak- en kleurstoffen en met alleen niet-geraffineerde grondstoffen.

Magic chocolade is te verkrijgen bij tal van winkels in België en ook in enkele winkels in het buitenland. Je kan Magic vinden in alle winkels van Bioplanet, maar ook bij lokale natuur- en gezondheidswinkels.