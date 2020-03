Ludieke Open air en kuskesdans voor corona op Markt van Wetteren: “Het was maar om te lachen” Didier Verbaere

13 maart 2020

13u45 2 Wetteren Op Facebook riep de jeugd van Wetteren op om vrijdagavond massaal af te zakken naar de Markt en er gezamenlijk de kuskesdans te dansen. Maar dat was vooral ludiek en niet ernstig bedoeld.

“We klinken op het Coronavirus met veel kusjes en handdrukken en de kuskesdans”, aldus de aankondiging van het evenement. “Maar dat was ludiek bedoeld. Er mag toch eens gelachen worden”, meldt de organisatie achter de post.

Verder zijn er ook heel wat horecazaken die vanavond nog eens alles uit de kast willen halen voor ze drie weken dicht moeten. Er is een corona drink in café De Beurs in Wetteren en een lockdown feestje in De Markoen in Wichelen. “We kunnen dit uiteraard niet verbieden. Horecazaken mogen open blijven tot middernacht. Maar we mogen vooral niet lachen met de ernst van de situatie. We kunnen alleen maar vragen om de ernst er ook van in te zien”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V) van Wetteren. Draag vooral zorg voor elkaar!