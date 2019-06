Luc en Marie Joseph vieren gouden bruiloft Didier Verbaere

03 juni 2019

14u58 5 Wetteren In Massemen vierden Luc Goddeeris en Marie Joseph De Keulenaere hun gouden bruiloft.

Luc is geboren in Wetteren maar woonde tot aan zijn huwelijk in Melle waar zijn ouders een transportbedrijf hadden. In het atheneum in Wetteren behaalde hij op zijn 19de een diploma A2 elektronica en werkte bijna zijn hele carrière bij Otis Liften waar hij opklimt van technieker naar een hoge positie in het bedrijf. Op zijn 58ste kan hij op brugpensioen na een loopbaan van meer dan 35 jaar. In zijn vrije uren werkt hij tot het einde van de jaren 90 ook in de transportfirma die zijn broer ondertussen runt.

Marie Joseph is geboren en getogen in Massemen. Ze volgt school aan Mariagaard maar stopt op haar 14de omdat haar vader ziek is en gaat meehelpen in het huishouden. Ze werkte bijna 30 jaar als stikster bij Triconorma, de firma Rijm en Imcalux. Eind jaren 90 stopt ze er met werken.

Luc en Marie Joseph trouwen in 1969 in Massemen voor de wet en de kerk. Ze hebben één dochter Nathalie. Zij heeft het gouden koppel al gezegend met drie schattige kleinkinderen: Bram, Pieter en Mare. Haar man Filip werkt op de IT dienst van de gemeente Wetteren. Vandaag is Marie Joseph lid van OKRA-Massemen. Luc gaat elke zondag en donderdag fietsen met zijn fietsvriend Maurice en dat al 46 jaar.