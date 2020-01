Louki viert 90ste verjaardag met bubbels en taart en heeft tips voor Anderlecht en Kompany Didier Verbaere

17 januari 2020

19u47 0 Wetteren Louki Huylebroeck uit Wetteren vierde vrijdagnamiddag haar 90ste verjaardag in her gemeentehuis. Daar had ze enkele vrienden en de Dienst Toerisme uitgenodigd voor bubbels en taart. Tony Oyen zorgde voor een streep muziek op trompet en begeleide zijn dochter Shana bij het zingen van enkele van Louki’s lievelingsnummers.

Louki Huylebroeck is een bekend figuur en een fenomeen in Wetteren. Jarenlang was ze zaakvoerder van een textielbedrijf in de gemeente dat zich specialiseerde in sportkledij. Zelf werd ze op haar 18de als atlete trouwens tot sportvrouw van Oost-Vlaanderen verkozen. Ze werd ook rolschaatskampioen met Red Star in Wetteren en ze is de uitvindster van de Louki Kevertaartjes die je in verschillende horecazaken op de kaart vindt.

Anderlecht

“Binnenkort trek ik ook naar Anderlecht. Zij waren de eerste club waar mijn ouders in 1920 de truitjes leverde en ik ga hen de laatste training schenken die ons bedrijf voor hen maakte. En ik ga Vincent Kompany wat tips geven om hun spelers wat leniger te maken want op mijn leeftijd doe ik beter dan hem”, lacht Louki. En ze bewijst het met een foto.