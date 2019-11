Lotto steunt Villa Homaar ook in 2020 Didier Verbaere

29 november 2019

10u34 0 Wetteren De Nationale Loterij heeft haar steun toegezegd aan Villa Homaar in Wetteren. Dankzij een fonds kunnen honderd kwetsbare jongeren er terecht om even tot rust te komen.

Homaar is een huis waar jongeren tussen 15 en 23 jaar gedurende één of twee weken overdag terecht kunnen om even op adem te komen, stil te staan bij bepaalde thema’s en erna met ‘goesting’ verder te kunnen gaan. “We gaan er actief aan de slag, zodat je al je talenten kan (her)ontdekken en die sterktes kan gebruiken op school, in je opleiding, thuis, in je relatie of in je job.”

Rode Neuzen Dag

De vzw kreeg vlak voor deze Rode Neuzen Dag goed nieuws van de Nationale Loterij. “Een benefietactie zoals Rode Neuzen Dag waarmee men de weerbaarheid van jongeren wil versterken kunnen we vanuit Homaar natuurlijk alleen maar toejuichen: hoe meer Rode Neuzen Scholen dit jaar, hoe beter. Ook wij mogen onze rode neus en feesthoed opzetten. Dankzij de spelers van de Nationale Loterij hebben we in 2019 een fonds opgericht. Zo kunnen jongeren uit een gezin met weinig financiële middelen toch een traject in Homaar volgen”, zegt Nathalie Braeckman van Homaar.

“Armoede en psychische gezondheidsklachten gaan helaas vaak hand in hand. Het is dus erg belangrijk dat we net die groep adolescenten en jongvolwassenen, die extra kwetsbaar is, kunnen bereiken. Het wegwerken van een financiële drempel in hulpverlening en jeugdwerk is alvast een stevige stap in de goeie richting. Dankzij Lotto kunnen ook in 2020 honderd jongeren van dit fonds genieten. Bovendien werd ook nog een budget voorzien om onze atelierwerking verder uit te bouwen. Dus beste Lotto-spelers, ook als jullie niet dat gedroomde miljoen winnen, weet dat jullie echte kansengevers zijn”, besluit Nathalie Braeckman.