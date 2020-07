Live muziek en koffie malen op grootmoeders wijze op eerste Zomerse Zaterdag Didier Verbaere

02 juli 2020

15u23 0 Wetteren Dit weekend staat in Wetteren de eerste van vier Zomerse Zaterdagen op het programma. De Dienst Toerisme zorgde alvast voor heel wat straatanimatie.

In Wetteren centrum zijn de winkelstraten tussen de stationsbuurt en de markt zaterdag de hele namiddag verkeersvrij. Je kan er acrobaten, levende standbeelden en andere straatartiesten tegen het lijf lopen. En er zijn ook optredens voorzien van onder meer De Toape Geraapte op de kiosk op de Markt. Om 16 uur start het gratis festival Down The Stream. Een reëel concert in CC Nova dat virtueel te volgen is op grote schermen op tal van locaties in Wetteren.

Koffie malen

En ook het museum van de Heemkring Wetteren Jan Broeckaert onder de pui van het gemeentehuis zet de deuren open. Bij mooi weer kunnen kinderen er koffie malen op grootmoeders wijze tussen 14 en 18 uur. Bij slecht weer gebeurt dit binnen. De kinderen mogen zelf malen met de oude koffiemolens die het museum rijk is. Zij krijgen als beloning hun zelfgemalen koffie mee naar huis, samen met een attentie van de Heemkring.