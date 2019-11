Live Jukebox start Music For Life actie in bibliotheek Didier Verbaere

09 november 2019

12u24 2 Wetteren Met een Live Jukebox is de Music For Life actie ten voordele van Deelpunt zaterdag op gang gespeeld in de bibliotheek van Wetteren. Muzikanten Stijn Tondeleir en Bram Van Den Berghe speelden verzoeknummers aan 1 euro. Je kan aan die prijs ook cd’s kopen in de bib.

Met cd’s For Life zamelen de bib en CC Nova centen in ten voordele van de sociale kruidenier Deelpunt. Tot 23 december kan je in de bibliotheek cd’s en dvd’s kopen aan 1 euro. Muziekliefhebbers konden zaterdag ook een verzoeknummer kopen dat live werd gebracht door Stijn en Bram, muzikanten bij Niels De Stadsbader en Christoff. In hun repertoire onder meer nummers van Gorki, U2, R.E.M. en Michael Jackson.