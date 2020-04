Lions trakteert bewoners en personeel rusthuizen met 400 kilo paaseitjes Didier Verbaere

08 april 2020

16u55 0 Wetteren Lions Club Wetteren heeft 400 kilo paaseitjes uitgedeeld aan de bewoners en zorgverleners van de rusthuizen in Wetteren en Wichelen.

“In totaal werden 1.600 doosjes van 250 gram verdeeld aan de bewoners en het personeel van Schelderust, Sint-Jozef en Armonea in Wetteren en in Den Anker en Molenkouter in Wichelen. Ook de zelfstandige thuisverplegers en hun klanten werden niet vergeten. Vorige week konden we ook al duizend hoogwaardige mondmaskers verdelen en volgende week brengen we bloemen rond bij de bewoners”, zegt Geert Pelsemaecker van de serviceclub.