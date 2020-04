Lions fleurt zorginstellingen op met 1.500 kamerplanten Didier Verbaere

17 april 2020

13u18 2 Wetteren Serviceclub Lions Wetteren fleurt de zorginstellingen in de regio op met 1.500 kamerplantjes.

“Alle bewoners van de woonzorgcentra en van de instellingen voor personen met een beperking in Wetteren en Wichelen, maar ook de zorgverstrekkers en de thuisverplegers krijgen een kleurrijke kalanchoë, een plant die maandenlang bloeit”, zegt Geert Pelsemacker van Lions. De serviceclub bracht vorige week ook al duizenden paaseitjes naar de woonzorgcentra.

Bij Armonea in Overbeke zijn ze blij met zoveel steun van buitenaf. Ook daar voert het personeel een strijd om het virus buiten de muren te houden. “Daar zijn we tot op vandaag in geslaagd”, zegt directeur Erwin Lips. “We hebben geen enkele besmette bewoner of mensen met symptomen. Maar de afzondering begint wel zwaar door te wegen op ons personeel en de bewoners”.