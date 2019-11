Lions Club Wetteren steunt voedselbank Didier Verbaere

15 november 2019

17u13 0 Wetteren Leden van Lions Club Wetteren steunen de Actie Voedselbanken in samenwerking met warenhuisketen Delhaize. Aan de ingang van de winkel sporen voorzitter Geert Pelsemacker en enkele leden de klanten aan om een kleine bijdrage aan de kassa te leveren voor de voedselbank.

“Daarnaast informeren we ook de mensen over de sociale doelen die Lions Club Wetteren gedurende het jaar ook extra ondersteunt. Er kan geen twijfel bestaan over de noodzaak van Voedselbanken als organisatie en de nood aan de inzamelactie via Delhaize. Het aantal behoevende die beroep doen op Voedselbanken stijgt jaar na jaar. Dit is niet een verwonderlijk gegeven dat zelfs in ons rijke Vlaanderen het aantal mensen onder de armoedegrens toeneemt tot meer dan 600.000. Sinds meerdere jaren is Lions Club International voorloper in de Actie Voedselbanken die elk jaar in november wordt georganiseerd in samenwerking met Delhaize. Vorig jaar tikten we af op een nationale opbrengst van 580.258 euro”, zegt Geert Pelsemacker.