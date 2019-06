Lions Club Wetteren krijgt plaquette aan deur sociale kruidenier Deelpunt Didier Verbaere

25 juni 2019

09u47 0 Wetteren Aan de deur van de sociale kruidenier Deelpunt prijkt voortaan een plaquette van Lions Club Wetteren Rozenstreek uit erkentelijkheid voor de jarenlange steun van de Serviceclub.

“We zijn deze organisatie zeer genegen en de manier waarop ze mensen in armoede op een waardige manier behandelen. Voor de sociale kruidenier zijn zij klanten die zelf kiezen wat ze willen kopen. En dus niet zomaar een voedselbedeling”, zegt Lions-woordvoerder Koen Braeckman. “Zelf keuzes maken en betalen is goed voor hun eigenwaarde en dat is wat deze mensen net zo goed nodig hebben als goedkope goederen”.

Deelpunt startte ook met het systeem van de groentecheques. Klanten kopen de cheques met een waarde van 5 euro aan voor 2 euro. Ze kunnen ermee betalen op de wekelijkse markt. “Daardoor worden niet alleen verse groenten en fruit in het voedingspatroon van deze mensen opgenomen, maar, wat zeker even belangrijk is, ze komen buiten en zien andere mensen. Sociaal isolement is een bekend probleem bij mensen in armoede. De reacties van de klanten liegen er niet om, zeggen ze ons bij Deelpunt”.