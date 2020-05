Linda eindigt 40-jarige carrière op Trianval met evacuatie gebouwen en applaus: “Enorm aangedaan” Didier Verbaere

15 mei 2020

17u31 82 Wetteren Het sociale maatwerkbedrijf Trianval in Wetteren nam vrijdagmiddag afscheid van Linda Lostrie (62). Na een carrière van 40 jaar gaat ze op pensioen. Ze werd naar buiten gelokt tijdens een brandevacuatie oefening en kreeg op de parking een daverend applaus van alle medewerkers.



Linda Lostrie startte op 3 maart 1980 in Trianval als administratief medewerker van toenmalig directeur en huidig bestuursvoorzitter André Troch. Voor Linda een tijdelijke job die uitmondde in een loopbaan van 40 jaar in het bedrijf. Ze ontpopte zich als een echte duizendpoot. Ze was ondermeer hoofd administratie en personeel, verzorgde heel wat jaren de boekhouding van het bedrijf en zij was intern auditor kwaliteitszorg.

We voorzien later zeker nog een groot afscheidsfeest André Troch - Voorzitter Trianval

“Maar Linda voor zeer veel personeelsleden de ideale vertrouwenspersoon, zij konden altijd bij haar terecht met hun grote en kleine zorgen en problemen, zij vonden bij Linda een luisterend oor en kregen er passende raad”, zegt André Troch. Normaal gezien was haar afscheidsfeest voorzien in maart maar de directie overhaalde haar om nog enkele maanden te blijven om de sociale verkiezingen in goede banen te leiden. En toen kwam de coronacrisis en schakelde Linda nog een versnelling hoger om alle tijdelijke werklozen en administratie rond te krijgen. “Maar we voorzien later zeker nog een groot afscheidsfeest”, belooft André.

Op haar laatste werkdag kreeg ze alsnog een passend afscheid. Haar bureau was te klein voor de vele bloemen en om &3.45 uur loeide het brandalarm en stroomde het personeel naar buiten. Linda volgde zoals steeds als laatste nadat ze het hele gebouw eigenhandig had gecontroleerd. Buiten wachtte haar een daverend applaus. “Ik wist uiteraard van de evacuatie oefening. Die doen we hier wel vaker. Maar dit had ik totaal niet zien aankomen. Ik ben enorm aangedaan en dankbaar”, zegt Linda.