Lieven De Geest wordt nieuwe directeur Kunsten Academie Wetteren Didier Verbaere

06 maart 2020

13u16 0 Wetteren Lieven De Geest gaat op maandag 9 maart aan de slag als nieuwe directeur van de Kunsten Academie in Wetteren. Hij volgt directeur Dirk Lippens op en moet de afdelingen Muziek en Beeldende Kunsten samenbrengen.

Op 1 januari ging Dirk Lippens, directeur van de afdeling Muziek & Woord van de Wetterse Kunstacademie, met pensioen. Na een selectieprocedure met 22 kandidaten werd Lieven De Geest door het schepencollege aangesteld als zijn opvolger. Voor Lieven is de Academie geen onbekend huis. Hij is er al jarenlang aan de slag als leerkracht in het succesvolle atelier voor animatie-, foto- en filmkunst in de afdeling Beeldende Kunsten. Daar wordt hij opgevolgd door Piet Meerschaut en Nico Van Daele als tijdelijke leerkrachten.

Maandag 9 maart gaat Lieven De Geest aan de slag gaan als directeur van de Kunstacademie Wetteren, Afdeling Muziek & Woord. De bedoeling is dat hij beide afdelingen leidt naar een ééngemaakte KUNST Academie tegen 1 september 2021.