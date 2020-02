Lieselot en Anke zijn beste huwelijksfloristen van het land Didier Verbaere

19u06 24 Wetteren Lieselot Jonnaert en Anke Wouters van Lots Flower Art in Wetteren hebben voor het tweede jaar op rij de Flower Designer Award 2020 op de Wedding Industry Awards in de wacht gesleept. Zij werden door jury, publiek en collega’s uit de huwelijksbusiness verkozen tot beste floristen van het land.

De Wedding Industry Awards zijn voor de huwelijks business zoals de Oscars in de filmindustrie. “Dé maatstaf voor al wie zich bezighoudt met huwelijken in België”, zegt Lieselot Jonnaert van Lots Flower Art uit de Florimond Leirenstraat uit Wetteren. Ze startte haar winkeltje zes jaar geleden in bijberoep en is er sinds drie jaar fulltime mee bezig. Een beetje verdoken tussen de grijze gevels van de Wetterse ‘Hoogstraat’ valt de zaak zelfs nauwelijks op. Maar binnenin in een oase van groene planten en fleurige en kleurige bloemen, gonst het van de bedrijvigheid.

“Onze focus ligt dan ook honderd procent op huwelijken en minder op winkelverkoop. We zijn als bloemenzaak gespecialiseerd in de complete aankleding van huwelijken. Van het bruidsboeket, tot de bloemen in de kerk, de feestzaal, op de revers van de bruidegom en de getuigen”, zegt Lieselot. Op de jaarlijkse hoogmis van de huwelijksindustrie scoorde ze opnieuw met één van haar projecten op meer dan tweehonderd kandidaten. “Met een projectje op een huwelijk in een tent, inclusief bloemenkransen en tafeldecoratie. Met heel veel veldbloemen en pampa’s gras. Want ook bloemen zijn trendsgevoelig. En dat leverde ons voor het tweede jaar op rij deze geweldige bekroning op”, besluit Lieselot.