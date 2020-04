Lesco levert voortaan ook aan huis met MINI en privéchauffeur: “Ook nieuwe klanten door corona” Didier Verbaere

10 april 2020

18u19 0 Wetteren Restaurant Lesco uit de Stationsstraat in Wetteren levert voortaan ook maaltijden aan huis met een MINI met privéchauffeur. Stef Buelens en Lies Vanzieleghem krijgen als één van de vijftien restaurants een maand lang een wagen van MINI Belux en Get Driven ter beschikking.

Lesco werd geselecteerd door Keep Your Drive, een samenwerking tussen Get Driven, een bedrijf dat studenten inschakelt als privéchauffeurs, en MINI Belux, die met een vloot ongebruikte MINI’s zat. Beide bedrijven sloegen de handen in elkaar en besloten de Belgische horeca een duwtje in de rug te geven met een bezorgingsdienst.

Vrijdagnamiddag werd het wagentje in Wetteren geleverd en gepersonaliseerd voor vertrek. Chef-kok Stef en gastvrouw Lies zijn blij met de extra troef die ze kunnen inzetten bij de leveringen nu het restaurant noodgedwongen moest overschakelen op afhaalmaaltijden en levering aan huis. Gianni De Jaeger (22) mag de komende maand als jobstudent de maaltijden rondvoeren.

Extra klanten door crisis

“Deze actie is uiteraard heel welkom omdat we nu dit drukke paasweekend en de komende weekends ook ‘s middags kunnen leveren. Met deze service kunnen we nog meer mensen bedienen aan huis, al blijven we wel onze afhaaldienst sterk promoten”, zegt gastvrouw Lies Vanzieleghem van Lesco. Zij vernam de actie via klanten en schreef zich nog op de valreep in. “Het was een leuke verrassing dat we bij de 15 geselecteerden zijn. We hebben ons vrij snel creatief en inventief aangepast aan de situatie. En deze coronacrisis biedt ook mogelijkheden en zorgt voor nieuwe klanten, want de drempel valt weg. Letterlijk. Nieuwe klanten zijn aangenaam verrast omdat ze dachten dat wij voor hen onbetaalbaar waren. En dat is leuk”, zegt Lies.

Scherpe prijs voor kwaliteit

“Maar we blijven trouw aan het Lesco-DNA”, vult chef-kok Stef aan. “We werken aan scherpe prijzen zonder in te boeten aan kwaliteit. Ik ga nog steeds naar de vroegmarkt en werk nog steeds met verse producten. Maar we koken nu voor meer mensen en dat lukt omdat er minder werk is om borden te dresseren. En wees gerust, ik heb nog inspiratie voor de komende weken”, besluit Stef. Het menu vind je op de Facebookpagina van Lesco in Wetteren.