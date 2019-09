Leon en Irena 65 jaar getrouwd Didier Verbaere

22 september 2019

11u54 2 Wetteren Leon D’Hondt (92) en Irena Van Geert (91) vierden in Wetteren hun briljanten huwelijksverjaardag. Dat deden ze samen met hun flinke nageslacht van 5 kinderen, 13 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.

Leon is geboren en getogen in Wetteren en een bekend figuur in de gemeente. Het speelterrein van Chiro Hermeline draagt zelfs zijn naam. Als jonge gast was hij een sportief baasje. Hij deed aan atletiek en voetbalde maar speelde ook klarinet bij Harmonie De Eendracht. Later zette hij zich in bij de jeugd van Standaard Wetteren. Eerst als schatbewaarder en secretaris. Nadien ook in het hoofdbestuur van de club.

Irena is van Wichelen maar op een mooie winterdag in februari 1951 bezocht ze haar zus in Massemen op de kermis. Daar liep ze Leon tegen het lijf en drie jaar later huwden ze in Wichelen. Ze verhuisden nadien naar Wetteren. Samen met Irena zette hij zich in voor het oudercomité van Chiro Hermeline. Vijf jaar geleden kreeg het Chiroplein zijn naam. Het koppel heeft 5 kinderen en is gezegend met 13 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.