Leo Club schrijft een gepersonaliseerde kaart voor elke bewoner woonzorgcentra Didier Verbaere

18 april 2020

18u07 0 Wetteren Leo club, de jongerengeneratie van Lions Club Wetteren, deelden zaterdagnamiddag 500 gepersonaliseerde kaartjes uit aan alle inwoners van de woonzorgcentra in de gemeente.

“De kaartjes, gepersonaliseerd op voornaam, bevatten steeds een boodschap vol goede moed om door te zetten in deze barre, moeilijke tijd. Met acht leden van onze club schreven we de boodschappen en die lieten we nadien drukken op kaarten met een leuke foto”, legt Liselotte Erauw uit. Samen met Amelie De Mey brachten ze de kaarten persoonlijk naar de rusthuizen in Wetteren.