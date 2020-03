Lenteverkoop Scheppers definitief geschrapt. Tuinbouwschool Melle wacht nog even af Didier Verbaere

24 maart 2020

17u13 8 Wetteren Slecht nieuws voor de tuinliefhebbers in Wetteren. De jaarlijkse plantenverkoop van het Scheppersinstituut is definitief geschrapt. In de Tuinbouwschool in Melle houden ze de beslissing nog even in beraad en gaan de plantjes de koude serre in om de groei af te remmen.

Bij heel wat tuinliefhebbers staat de jaarlijkse plantenverkoop van Scheppers en in de Tuinbouwschool van Melle met stip genoteerd in de agenda. Beide scholen verkopen jaarlijks tienduizenden perkplantjes aan heel scherpe prijzen dat lokt vele honderden tuinliefhebbers.

“Toen de crisis in Italië uitbrak en nog voor er sprake was van het coronavirus in België, hebben we reeds beslist om de lenteverkoop van 28 en 29 april dit jaar af te gelasten. We zagen de bui hangen en hebben alle bestellingen van plantgoed geannuleerd”, zegt Armand De Lepeleire van Scheppers. “In onze serres staan we al een paar duizend plantjes. Die gaan we verder opkweken en waarschijnlijk gebruiken om op het eigen domein te planten. We worden deze zomer de fleurigste school van Vlaanderen”, zegt Armand.

Planten de koude serre in om groei af te remmen

Bij de collega’s van de Tuinbouwschool in Melle, waar de verkoop voorzien was op 26 april, wachten ze nog even af. Daar staan wel al tienduizenden plantjes in de serres. “Een grote Lenteverkoop voor de massa komt er niet. Dat zou onverantwoord zijn. Maar we gaan wel proberen om een onlineverkoop voor het personeel en de leerlingen en hun ouders van de hele scholengroep te organiseren”, zegt directrice Brigitte De Baere.

“We blijven de plantjes verder opkweken maar zetten ze in koude serres om de groei af te remmen. Zo winnen we enkele weken tijd en kunnen we de verkoop wat uitstellen. We wachten de verdere richtlijnen begin april af. Misschien kan er dan later nog een particuliere verkoop in pakketten worden gehouden”.