Lemon Bar opnieuw open na brand: “Blij dat we weer aan de slag mogen”

Didier Verbaere

14 augustus 2020

Goed nieuws voor de jeugd van Wetteren. Vijf weken na een verwoestende brand aan de schutterstoren, gaat het populaire jeugd- en muziekcafé Lemon Bar aan het Stationsplein vanavond weer open.

Op zaterdag 11 juli brandde de schutterstoren achter het café compleet af. Daarbij kwam heel wat asbest vrij en raakten ook Domino’s Pizza, een burgerwoning en Villa Omaar aan de overkant van het Stationsplein zwaar beschadigd door de brand. De hele stationsbuurt werd hermetisch op slot gedaan om het asbest op te ruimen. Heel wat andere handelszaken moesten noodgedwongen ook de deuren enkele weken sluiten. De gemeente heeft de buurt en de wijk langs de Zuidlaan ondertussen asbestvrij verklaard.

Nieuwe start

“Na twee weken konden we eindelijk de schade opmeten en ging een gespecialiseerde firma aan de slag om brand, rook- en waterschade op te ruimen”, zegt Ben De Kestelier van Lemon Bar. Het afgebrande zaaltje achteraan is afgesloten, waardoor het café wat kleiner is. Maar buiten staat een groot terras op stellingen voor 50 personen. Ben en zoon Jef zijn uiteraard tevreden dat de zaak na vijf weken weer open mag. Dit weekend staan er optredens van Van De Wiele (vrijdavond) en Delta Crash solo and acoustic (Zaterdag) op het programma.

“En zondag zijn er leuke gadgets bij elke Ricard. Ook volgende week zondag is er een extra concert van The Side Guys. En we denken al volop na over een alternatief kermisprogramma”, besluit Ben. Het burgerhuis naast het café is nog steeds onbewoonbaar na de brand en ook Domino’s Pizza wordt momenteel nog heropgebouwd want ook deze zaak brandde uit.