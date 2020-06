Lemon Bar bouwt zomerterras op stelling en kan veilig uitbreiden met 49 zitplaatsen Didier Verbaere

13 juni 2020

16u47 0 Wetteren Neen Michel Van Den Branden heeft geen Kontrimo terras op stellingen gebouwd aan het station van Wetteren. Dat deed Lemon Bar uitbater Ben De Kestelier gewoon zelf. Niet moeilijk met een verleden als handige Harry bij podiumbouwer Stageco.

Door de coronacrisis moet je ook in horecazaken en op terrassen nog steeds tot 1,5 meter afstand houden in je bubbel. Om toch wat extra volk een plaats te geven op het terras, bouwde Ben De Kestelier zijn traditionele zomerterras op het Stationsplein dan maar in de hoogte met stellingen. Hij runt samen met echtgenote Sofie Verstraeten en zoon Jef de hippe bar aan het station en Bar Picar op het Felix Beernaertsplein. Ook daar mag het terras uitbreiden aangezien de zondagsmarkt nog even op de parking van het station blijft. De stelling werd vrijdag ondertussen gekeurd door de brandweer en veilig verklaard.

49 zitplaatsen

“Beneden verliezen we wel enkele tafels maar op deze manier hebben we op het eerste verdiep toch een leuk zonneterras voor 49 extra personen”, zegt Ben. Alles gezellig ingericht met witte meubels, heel veel planten en op een ‘Wimbledon' groene grasmat. De kelners zullen er alvast stevige kuiten kweken deze zomer. “Het terras blijft staan tot na Wetteren kermis in september. En zodra het mag, voorzien we ook enkele akoestische optredens”, besluit Ben.