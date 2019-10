Lek zet refter Sint-Gertrudisbasisschool onder water Didier Verbaere

15 oktober 2019

15u41 3 Wetteren Door een lek in de waterleiding in de Florimond Leirensstraat in Wetteren staat sinds maandagochtend de refter van basisschool Sint-Gertrudis onder water. Farys is het lek aan het dichten. Een 70-tal woningen heeft geen water en ook enkele kelders in de straat kregen al water binnen. “Tegen dinsdagavond moet het probleem opgelost zijn”, belooft Farys.

Maandagochtend stelde het personeel van de school vast dat de refter van de basisschool onder water stond. De refter bevindt zich onder het gebouw langs de Florimond Leirensstraat in een halve kelderverdieping. Farys stuurde een ploeg ter plaatse maar die kon niet meteen lekken in de waterleiding onder de straat detecteren. Ze vermoedden dat het lek zich in de gebouwen van de school bevond en draaiden de toevoer naar de refter dicht.

Op zoek naar lek

Maar dinsdagochtend stond de eetzaal opnieuw blank. Sindsdien is Farys met de grove middelen en verschillende technische teams ter plaatse. Het voetpad in de straat werd langs de school opengebroken. “We stuurden dinsdag een detectieteam ter plaatse en dat kon na enkele tests een lek lokaliseren tussen de Jagerstraat en de Hekkerstraat. Dat wordt nu hersteld. Het duurt wat langer dan normaal omdat er heel wat oude fundamenten rond de leidingen zitten. Tegen de avond moet het lek gedicht zijn”, zegt Bruno Pessendorffer van Farys.

In de refter is het ondertussen dweilen met de kraan open. “We proberen te vermijden dat het water naar de ondergrondse technische ruimtes stroomt waar de stookketels staan”, aldus een medewerker van de school. De kinderen kunnen in de middagpauze in een andere eetzaal terecht om hun boterhammen op te eten.