Lego-magazijn loopt onder water na wolkbreuk: “Opendeurdag komt niet in het gedrang” Didier Verbaere

17 juni 2020

16u53 3 Wetteren Het magazijn van online Lego-shop Brick Planet in de Moerstraat in Wetteren is na een wolkbreuk dinsdagavond onder water gelopen. Eigenaar Eric De Bachere merkte de schade woensdag op. De opendeurdag van zaterdag 20 juni komt niet in het gedrang.

Dinsdagavond brak omstreeks 22.30 uur een zwaar onweer uit boven Wetteren. De schade bleef overal beperkt. Maar woensdag merkte Eric De Bachere dat zijn magazijn vol Lego onder water was gelopen. De hele dag was hij in de weer om de drijfnatte vloerbekleding en de vernielde Lego-dozen op te ruimen.

“Er was dinsdag net een grote levering toegekomen voor onze eerste opendeurdag sinds de sluiting van de fysieke winkel rechtover de deur. Die sets stonden helaas nog op de vloer en zijn allemaal kapot. Maar een beetje water houdt me niet tegen. Zaterdag gaat de geplande opendeurdag gewoon door”, zegt Eric. Lego-fans zijn er, per vier, elk halfuur tussen 8 en 19 uur welkom.