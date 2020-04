Lege Weg wappert massaal Merci naar de zorgverleners Didier Verbaere

10 april 2020

15u22 0 Wetteren In de Lege Weg in Wetteren wappert aan heel wat huizen de Bedankt!Merci! vlag om de zorgverleners een hart onder de riem te steken.

Bedankt-Merci.be is een nieuw burgerinitiatief van Wetteraars Kristof Malfait en Ignace Bogaert. Zij verkopen deze vlaggen en willen met de opbrengst een blijvend ‘Heldenbos’ aanplanten uit dankbaarheid voor de zorgverleners die strijden tegen het coronavirus.

De eerste vlag werd gehesen op het Felix Beernaertsplein in Wetteren. Ook in naburige gemeentes wappert de vleg ondertussen. Het duo hoopt dat ze zo’n duizend vlaggen kan verkopen. Ook aan burgers. Enkele buren van de Lege Weg starten nu met een vlaggencampagne in hun straat. Daar wapperen sinds vandaag een tiental vlaggen en binnenkort komen er nog bij. Meer info op www.bedanktmerci.be.