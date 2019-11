Leeronderneming The Rehouse verkoopt ecologische producten Didier Verbaere

22 november 2019

10u50 0 Wetteren Laure Covent, Bryan De Thaey en Jarne Venneman, leerlingen van het zevende jaar Winkelbeheer en Etalage aan het Sint-Jozefinstituut, openen in de Wegvoeringstraat in Wetteren hun leeronderneming The Rehouse.

De klemtoon van hun aanbod ligt op milieuvriendelijk, handmade, Fairtrade en biologisch. Duurzaamheid, korte keten en authenticiteit staan voorop in de sfeervolle zaak. Je kan er terecht voor kleine huiskamerplanten en decoratieartikelen, maar ook voor een hippe brooddoos of klein schoolmateriaal. Voor hun collectie handgemaakte juwelen en andere modeaccessoires zijn ze op zoek gegaan naar lokale partners.

Ook voor voeding trekt The Rehouse de ecologische kaart. Biodrankjes en snoepgoed, zoals bijvoorbeeld noten, gedroogd fruit, koekjes of (sinterklaas)chocolade, worden onder andere geleverd door Oxfam Wereldwinkels. Ze bieden een wekelijks groenten- en fruitpakket aan, in samenwerking met Boerderij De Loods. Net als de huisgemaakte confituren. Er is ook een (koffie) hoekje waar je kan genieten van warme en koude dranken. De winkel is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur aan de Wegvoeringstraat 63B. En je vindt hen ook op de vierdaagse Kersthappening in Wetteren.