Leerlingen Sint-Jozef zetten directrice Natacha in de bloemen en laten haar piñata met cadeautjes stukslaan Didier Verbaere

31 januari 2020

11u14 0 Wetteren Alle leerlingen van de Sint-Jozefbasisschool in Wetteren zetten vrijdag directrice Natacha De Bie in de bloemetjes naar aanleiding van de dag van de directeur.

Bij het begin van de schooldag werd Natacha opgevangen door de leerlingen van de lagere school. Zij zongen samen een aangepaste versie van ‘Allemaal’ van Wim Soetaer. Natacha kreeg ook enkele leuke cadeautjes zoals een nietjesmachine met opschrift ‘Een directeur om van te genieten’ en een plakbandhouder met de melding ‘Jij mag blijven plakken’.

Tijdens de speeltijd hadden ook de kleuters nog een verrassing. Ze zongen een liedje en maakten een piñata voor de directrice vol snoepjes en tekeningen. Geblinddoekt mocht Natacha haar cadeautje openslaan. “Directeur zijn is een onderschatte job. De laatste jaren kenden we heel wat wissels maar met Natacha hebben we weer een voltijdse directrice vast die zich helemaal smijt in de job”, zeggen de leerkrachten van Sint-Jozef.