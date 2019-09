Leerlingen Sint-Gertrudis lezen voortaan elke dag minstens 15 minuten Auteur Ruth Verstraeten leest voor op de speelplaats Didier Verbaere

17 september 2019

09u45 6 Wetteren Op de basisschool Sint-Gertrudis in Wetteren wordt dit schooljaar elke dag minstens 15 minuten gelezen in het kader van ‘Lang zullen we lezen’. Auteur Ruth Verstraeten kwam dinsdagochtend het goeie voorbeeld geven.

De school wil de kinderen stimuleren om dagelijks, ook thuis, meer te lezen en gaat ook de boekenhoeken in de klassen opfrissen. Auteur Ruth Verstraeten kwam dinsdagochtend alvast het goeie voorbeeld geven en las er voor uit haar boeken Tante Teefje en De Kindervleesfabriek. De boeken werden rijkelijk geïllustreerd door Eva Mouton.

Ruth Verstraeten is in het dagelijkse leven knutseljuf (BLO) en deelde 3 jaar lang als Knutsel Kaztaar op VTMKZOOM haar knutselgeheimen met groot en klein. Intussen houdt ze ook haar eigen knutselatelier open in Wetteren, Studio Flamingo, waar ze meermaals per week creatieve feestjes, workshops en knutselkampen organiseert.