Leerkrachten maken videoboodschap voor leerlingen: “We springen een gat in de lucht als de school weer open gaat” Didier Verbaere

07 mei 2020

Wetteren De leerkrachten van de Sint-Theresiaschool van Wetteren Overbeke maakten een filmpje voor hun leerlingen omdat ze hen zo hard missen.

Op het nummer Nooit alleen van Niels Destadsbader schreef elke leerkracht een leuke boodschap voor zijn klas. “Ik mis mijn schatjes van patatjes", zegt Juf Leen. “We duimen dat we elkaar vlug terug zien”, hoopt Juf Mieke. De school is er in elk geval klaar voor om opnieuw leerlingen te ontvangen.