Leerkracht Paul verleidt Maria met een lucifer en samen vieren ze nu hun zestigste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

28 juli 2020

12u34 0 Wetteren Paul Deplancke (93) en Maria Bruyninckx vierden in Wetteren hun diamanten bruiloft. Ze leerden elkaar kennen op een groepsreis in Noord-Italië waar hij haar verleidde met een lucifer.

Paul is geboren in Westrozebeke en leert in het Klein Seminarie van Roeselare heel wat instrumenten bespelen. Hij stapt in de voetsporen van zijn vader als leerkracht en dat zal hem uiteindelijk naar Wetteren leiden. Na heel wat interims als kan hij immers fulltime aan de slag in het Scheppersinstituut van Wetteren waar hij 32 jaar lang lichamelijke opvoeding gaf. Maria is een Antwerpse en ook zij stapte in het onderwijs na een opleiding regentaat snit en naad.

Maar het koppel leert elkaar kennen op een groepsreis in Noord-Italië. De lucifer die hij haar er schonk bewaart hij vandaag nog altijd op zak. Ze huwen in 1960 in Antwerpen maar verhuizen snel naar Wetteren waar Paul dus lesgaf. Paul en Maria hebben vier kinderen grootgebracht, namelijk Goedele, Koen, Greet(je) en Lieven. Eén zoon van hen geeft vandaag nog les en is daarmee de vierde generatie in mannelijke lijn die in het onderwijs staat. Hun vier lieve kinderen hebben gezorgd voor negen schatten van kleinkinderen, namelijk Lien, Ben, Hanne, Bram, Thomas, Rinske, Amber, Laïs en Josse. Het diamanten koppel is ook al gezegend met één schattig achterkleinkind Maud.

In haar vrije tijd puzzelt Maria graag. Paul werkt in de tuin. Samen gaan ze graag nog eens naar de Opera van Antwerpen. Met de kinderen trekken ze in de zomervakantie mee naar Oostduinkerke. Ze hebben ook mooie reizen gemaakt, naar onder andere Spanje, Mexico en Griekenland.

Meer over Amber

Antwerpen

Ben

Bram

Goedele

Greet(je

Griekenland

Hanne