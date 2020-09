Leen Demaré en Filip Osselaer doen je met Scoubidou de jaren 70 herleven Didier Verbaere

19 september 2020

11u05 0 Wetteren Auteur Filip Osselaer uit Wetteren en tv- en radiofiguur Leen Demaré gaven in De Corridor de aftrap van Scoubidou! The Seventies!. Dat is een roadtrip doorheen de wonderbaarlijke jaren 70 op basis van gesprekken die Filip voerde met meer dan 50 personen over die periode.

Leen Demaré, grande dame van radio en tv, en Filip Osselaer, auteur van de bestsellers over Lucien Van Impe en Freddy Maertens, gaan in een nieuwe show op roadtrip doorheen de seventies. Ze zijn gastvrouw en gastheer tijdens een warme avond vol melancholie, nostalgie, humor, muziek, film, verhalen én iconen van toen. Met livemuziek en een scala aan beelden dompelen ze het publiek onder in een boeiend decennium dat velen uit het publiek live hebben meegemaakt.

“The seventies brachten glitter en glamour, spuuglelijk oranje behang en paarse broeken met olifantenpijpen. De glamrock deed zijn intrede met Mud, The Sweet en The Rubettes, en Saturday Night Fever was niet minder dan een revelatie. Televisie werd in die tijd een onwrikbaar en vast onderdeel van het meubilair. Vlaanderen verhuisde naar binnen. Lucien Van Impe won de Tour De France en iedereen supporterde mee in de huiskamer. Armand Pien verblijdde ons met zijn dagelijkse weerpraatje en talloze shows en series boden inkijk in de American way of life”, licht Filip een tip van de sluier.

Leen en Filip gaven de aftrap van de show in De Corridor. Normaal gezien was de première volgende week voor 300 toeschouwers met een liveband, maar door de coronamaatregelen deden ze dat voor een beperkt publiek in De Corridor. In Wetteren werd ook het bijhorende boek voorgesteld. In het weekend van 3 en 4 oktober spelen ze nog vier keer in Gentse boekhandels en in bibliotheek De Krook. In het voorjaar van 2021 volgt een tour langs de Vlaamse culturele centra met Klaas Tomme (gitaar, bas en zang), Jolien Deley (cello, toetsen en zang) en Roel De Bruyne (percussie gitaar, zang) en gastmuzikanten.