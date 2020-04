Leden bibliotheek Wetteren kunnen vanaf vrijdag online boeken bestellen bij nieuwe afhaaldienst Didier Verbaere

01 april 2020

18u04 4 Wetteren De hoofdbibliotheek van Wetteren start vanaf vrijdag 3 april met een afhaaldienst op afspraak. Door de afgekondigde veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus blijven de de filialen in Massemen en Overbeke zeker dicht tot en met zondag 19 april.

Vanaf vrijdag om 9 uur kunnen leden van de bibliotheek online materialen bestellen via een standaardformulier. Per aanvraag kan je maximaal twaalf boeken of cd’s aanvragen uit de collectie. Wie een aanvraag doet, controleert dus eerst de beschikbaarheid van het materiaal via de catalogus. Vrijdag wordt het aanvraagformulier actief.

Pakketten afhalen kan vanaf maandag 6 april. Om de regels van social distancing te respecteren, kunnen de leners hun pakket enkel afhalen op afspraak. In het formulier duidt de lener een tijdslot aan. Nadat de aanvraag is verwerkt, stuurt de bibliotheek een bevestigingsmail met daarin het precieze tijdstip waarop de lener zijn pakket kan afhalen. De materialen worden opgehaald in de sas aan de inkom. De bibliotheek zelf is niet toegankelijk.

Leners die zelf geen aanvraag kunnen doen, kunnen een beroep doen op hun omgeving of het vrijwilligersplatform en Klanten Contact Center van de gemeente. De afhaalservice is er enkel voor bestaande leden van de bibliotheek want door de huidige maatregelen kunnen nieuwe klanten zich niet inschrijven. Alle info op wetteren.bibliotheek.be/afhaalbibliotheek.