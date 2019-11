Last Post onder Vredesboom Westrem Didier Verbaere

11 november 2019

20u51 3 Wetteren Onder de Vredesboom aan de kerk van Westrem werden maandagavond vier versies van de Last Post geblazen als afsluiter van de herdenking van Wapenstilstand in Wetteren.

Mario Rasschaert (Wetteren-Centrum), Tony Oyen (Overschelde), Amber Fack (Massemen) en Savanah Van Den Steen (Westrem) speelden in kwartet de Italiaanse, Britse, Nederlandse en Belgische versie van het lied dat door verschillende legers het einde van een (strijd)dag werd gespeeld en uitgroeide tot het symbool van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Aan de kerk werd 100 jaar geleden een zilverlinde als vredesboom geplant. Tijdens een storm in juni raakte die nog zwaar beschadigd maar de boom overleefde na een grondige snoeibeurt. De herdenking aan de kerk stond in het teken van de oorlogsslachtoffers van groot-Wetteren en in het bijzonder van opgeëiste inwoners van Westrem.