Laser- en lichtspektakel voor duizendste verjaardag Massemen Didier Verbaere

08 december 2019

19u22 0 Wetteren Op de kerstmarkt van buurtvereniging Tot Heil Onzer Gemeente (THOG) in Massemen werd zondagavond de duizendste verjaardag van het dorp feestelijk afgesloten met een laser- en lichtspektakel.

Massemen vierde haar duizendste verjaardag afgelopen jaar uitvoerig. Het laatste feestje werd door THOG georganiseerd tijdens de jaarlijkse tweedaagse en druk bijgewoonde kerstmarkt onder de eeuwenoude linde. Voor het slotspektakel zondagavond deden ze een dienst op de kunsten van Bart D’Haese.

De muzikant uit Massemen bouwde eigenhandig een LED drumstel en componeerde een spektakel. “Er bestaan slechts vijf dergelijke instrumenten per wereld. Elke slag zet kleur, licht en geluid in gang", legt Bart uit. “Speciaal voor vanavond componeerden we een stuk over de geschiedenis van Massemen”. Ondanks het stormachtige weer woonden enkele honderden inwoners en bezoekers het spektakel bij.