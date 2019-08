Landelijke Raad bezoekt bedrijven per fiets Didier Verbaere

22 augustus 2019

14u50 0 Wetteren De Landelijke raad van Wetteren trekt zondag per fiets op bezoek bij enkele agrarische bedrijven. De tocht start om 13.45 uur op de parking van de Heilig Hart Brouwerij aan de kerk van Kwatrecht.

De familiefietstocht van 30 kilometer trekt door Kwatrecht, Melle, Gentbrugge, Heusden, Ten Ede, Wetteren en Massemen. Onderweg zijn er bedrijfsbezoeken aan de tropische serre van de Tuinbouwschool in Melle, de zelfoogstboerderij Oogstgoed in Gentbrugge, de plukboerderij in de Koningsdonkstraat, de serres in de Kruisdreef, Edenhorse in Wetteren Ten Ede, de groetenkwekerij van de familie Kris De Kimpe in Massemen en de Heilig Hart Brouwerij in de kerk van Kwatrecht.

Onderweg is een drankje voorzien en er zijn ook leuke prijzen te winnen. Deelnemen kost 2 euro per fietser, drankje en versnapering inbegrepen.