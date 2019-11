Lampionnentocht na doortocht Sint-Maarten in Sint-Martinus parochie Didier Verbaere

11 november 2019

Sint-Maarten bracht maandagnamiddag een bezoek aan de kinderen van Massemen in de Sint-Martinuskerk. Daar knutselde hij samen lampionnen met led-lichtjes in elkaar. Ook de Sint is bezig met duurzame energie. Aansluitend trokken tientallen kinderen en ouders op lampionnentocht door de gemeente. De tocht werd afgesloten met een Sint-Maartens vuur op de terreinen van de scouts op het dorpsplein.