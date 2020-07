Lammertyn.net zet Dirk De Brouwer in de bloemetjes na 40 jaar dienst Didier Verbaere

15u51 0 Wetteren Dirk De Brouwer uit Wetteren werd bij Lammertyn.net in Beveren in de bloemmetjes gezet. Hij is er onafgebroken gedurende 40 jaar in dienst bij de afvalophaler. Dat werd gevierd met een ijskar, bloemen en een welverdiende erehaag.

Dirk De Brouwer begon 40 jaar geleden te werken bij Lammertyn.net. Hij begon zijn loopbaan als lader, maar vandaag zit Dirk zelf achter het stuur. Hij is chauffeur voor de ophaling van ondergrondse containers. Daarnaast is Dirk wiellader én mecanicien.

Een groot feest houden voor Dirk was helaas niet mogelijk in tijden van corona. “Dan maar de ijskar, dachten we,” zegt Koen Lammertyn, directeur bij Lammertyn.net. “Lekker, in open lucht en gemakkelijk om de nodige afstand te bewaren.” Zo schoof het hele Lammertyn.net-team in een coronaveilige rij aan om het ijsje te heffen op de 40 jaar dienst van Dirk De Brouwer. Dirk kreeg van al zijn collega’s ook een dik verdiende erehaag en een boeket bloemen. “Een kleinigheidje voor wat Dirk allemaal voor Lammertyn.net gedaan heeft in de afgelopen 40 jaar. Want zo’n goede, trouwe werknemer kom je lang niet overal meer tegen!”