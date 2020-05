Ladies Circle schenkt handgels aan personeel Sociaal Huis Didier Verbaere

04 mei 2020

19u38 0 Wetteren Serviceclub Ladies Circle heeft maandagnamiddag een partij ontsmetting handgels geschonken aan het personeel van het Sociaal Huis in Wetteren.

“De handgels worden gemaakt door cosmeticafabrikant L’Oreal. Zij verdelen die via 4 Clubs, 1 Vison, de overkoepelende organisatie van Serviceclubs 41, De Ronde Tafel, Agora en Ladies Circle”, zegt Eline Pardaen van Ladies Circle. Zij kochten tien dozen met kleine tubes handgels en twee bidons van 5 liter om aan te vullen voor het personeel van het Sociaal Huis.

“Zeer welkom want ons personeel is stilaan weer aan het werk in onze gebouwen maar de door ons bestelde handgels zijn nog niet geleverd”, zegt schepen Lieve De Gelder (CD&C). Ladies Circle engageert zich om extra te bestellen indien nodig.