Laatste Zomerse Zaterdag met mondmasker: Wetteren breidt mondmaskerplicht uit Wouter Spillebeen

24 juli 2020

15u55 0 Wetteren Net zoals in de meeste gemeentes, wordt de verplichting om een mondmasker te dragen ook in Wetteren uitgebreid na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Dat begint dit weekend, want op de laatste Zomerse Zaterdag zal elke bezoeker een mondmasker moeten dragen.

Het Wetterse gemeentebestuur heeft lang vergaderd om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te helpen inperken. Markten en winkelstraten worden vanaf dit weekend afgebakend met hekken en stewards zullen erop toezien dat iedereen een mondmasker draagt en zich aan de social distancingregels houdt. “Zo zal het voor iedereen volledig duidelijk zijn waar het mondmasker verplicht is”, zegt schepen Dietbrand Van Durme (Eén), die burgemeester Alain Pardaen (CD&V) vervangt tijdens zijn vakantie.

Zaterdag zullen de Florimond Leirensstraat, het eerste deel van de Hekkerstraat, de Kerkstraat en de Markt afgezet zijn voor de Zomerse Zaterdag, waar de mondmaskerplicht in voege zal zijn. Wie even in een strandstoel of op een terrasje zit, mag het masker uiteraard afzetten. De politie zal aanwezig zijn om mensen erop aan te spreken als ze het niet zo nauw nemen met de regels.