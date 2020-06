Laatste schooljaar zit erop voor directeur Erwin De Feyter op SGW Didier Verbaere

30 juni 2020

Wetteren Erwin De Feyter (67) directeur van het Sint-Gertrudis College in Wetteren, gaat met pensioen na een lange carrière op het college.

Erwin De Feyter begon er in 1975 als leraar Engels en Nederlands en gaf ook esthetica en geschiedenis. Hij was nadien leerlingenbegeleider en werd in 1996 adjunct-directeur en was nadien 14 jaar directeur. Hij was de laatste twee jaar ook coördinerend directeur van de scholengemeenschap KSGWL.

“En nu stop ik van moetens”, lacht Erwin. “Maar het is ook goed dat er nieuw bloed in het schoolbestuur komt. Ik ben blij dat ik nog twee jaar kon verlengen na mijn 65ste en start in september ook in de Raad van Bestuur van het CLB van de scholengroep. Daarnaast ga ik heel veel sporten en me bezig houden met muziek”, zegt Edwin.

Wissel in directieploeg

Ook directeur Eerste graad en algemeen directeur KOW Kristel Van Driessche verlaat na 10 jaar als directeur Eerste Graad de school en wordt directeur op het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Sophie De Nil volgt Erwin op als directeur bovenbouw. Zij was al leerkracht godsdienst, filosofie, humane wetenschappen en de laatste jaren leerlingenbegeleider. Daar wordt ze opgevolgd door Veerle Daeseleire, leerkracht economie in de derde graad. Ilse De Gelder wordt op haar beurt directeur Eerste Graad. Zij was leerkracht wiskunde en ook pedagogisch ict-coördinator en zij wordt in die laatste functie opgevolgd door mevrouw Tessa Amelynck, leerkracht Nederlands en P.O.