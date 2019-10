Laatste nachtcafé van Wetteren sluit de deuren: “Er bestaat geen echt feestkot meer” Cedric Matthys

25 oktober 2019

20u05 0 Wetteren Op de Markt in Wetteren verschijnt binnenkort een groot woonproject. Hierdoor gaat Barak, het laatste echte nachtcafé in de gemeente, voorgoed dicht. Waar moet de Wetterse jeugd nu feesten?

De Sanzuniek, de Flex, den Blitz of ‘t Kelderken. De lijst van nachtcafés die Wetteren ooit telde is ellenlang. Al wie ouder is dan veertig herinnert zich nog de tijd dat je van de Markt over den Berg tot aan het station tot de vroege uurtjes kon feesten. Hieraan komt met de sluiting van Barak finaal een einde. Het danscafé geeft zaterdagavond een laatste slotfeest. Daarna valt het doek.

Richting Gent

Waar de Wetterse jeugd nu heen moet als ze eens stevig willen stappen, is een vraag die de jongste weken vaak te horen was. “Hoewel gevestigde waarden als Lemon Bar, ‘t Posthotel of Bar Picar nog steeds hard werken om van Wetteren een aangename gemeente te maken, stellen we vast dat er geen echt feestkot meer bestaat", zegt Floris De Moor, voorzitter van de jeugdraad.

“Een café zoals in de Overpoort met laserlichten, een rookmachine en pompende dansmuziek, zullen we erg missen. Jeugd die zulke cafés zoekt, zal nu naar Gent trekken. De jeugdbewegingen plooien dan weer terug op zichzelf. Ik merk dat zij steeds vaker onder de leiding feestjes organiseren in hun leidingslokaal.”

Nieuw jeugdhuis

Niet alleen gaat Barak dit weekend dicht, ook is er al twee jaar geen jeugdhuis meer in Wetteren. “We doen er alles aan om die leegte zo snel mogelijk in te vullen”, reageert schepen van Jeugd Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). “Bouwvakkers zijn volop aan het werk op site Cordonnier (aan de gemeentelijke feestzaal, nvdr.). Daar willen we tegen september volgend jaar een nieuw jeugdhuis openen. Jongeren zullen opnieuw een thuis krijgen.”

“Al blijft het natuurlijk spijtig dat er geen echt feestcafé meer zal zijn in Wetteren. We hebben als gemeente in het verleden wat problemen gehad met Barak, maar we kunnen niet ontkennen dat zulke cafés een meerwaarde bieden. Een jeugdhuis mikt vooral op middelbare schoolstudenten, terwijl Barak vooral de iets oudere jeugd aantrok. Ik hoop dan ook dat er iemand een nieuw concept uit de grond stampt. We hebben iemand nodig met lef en ondernemingszin.”

Nieuwe horecazaak

Van Joachim Hulpiau, huidig uitbater van Barak, ziet het alvast niet meer zitten om een nieuw jongerencafé te openen. “Toen ik vier jaar geleden dit café overnam van de vorige eigenaar (Jente Gees, nvdr.) had ik sowieso in mijn hoofd om rond deze leeftijd te stoppen. Ik was van plan om het merk te behouden en er een gerant in te plaatsen, maar dat gaat dus niet door.”

Het pand wordt gesloopt samen met de vroegere speelgoedwinkel Tom-Tom, de gewezen juwelierszaak en alle woningen in de Kerkstraat die momenteel leeg staan. Er komt een groot woonproject, al is het nog niet duidelijk wanneer dat echt van start gaat. “Ik lig er niet meer wakker van”, zegt Hulpiau. “Na de sluiting vertrek ik voor een maandje op reis. Daarna werk ik een nieuw idee uit. Ik wil starten met een horecazaak die maaltijden levert. Je hoort nog van mij (lacht).”