KVVE Massemen mag hopelijk toch voetballen na afkeuring veld : “Probleem wordt opgelost” Didier Verbaere

27 augustus 2019

18u04 0 Wetteren Het was een donderslag bij heldere hemel voor voetbalclub KVVE Massemen, want tijdens de driejaarlijkse controle door de Belgische voetbalbond werd het veld op Kapellekouter afgekeurd. Maar zaterdag mag KVVE zijn eerste thuismatch tegen FC Smetlede dan toch waarschijnlijk afwerken.

De Belgische voetbalbond voert elke drie jaar controles van de velden in de lagere klassen uit. En de club in Massemen kreeg een rode kaart. “Maar het probleem wordt opgelost”, reageert schepen van Sport Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren). “Takken van enkele bomen rond het veld hingen blijkbaar te dicht tegen de rand van het terrein. Onze diensten zijn die momenteel aan het snoeien en de Voetbalbond komt opnieuw controleren. Zaterdagavond kan er dus gewoon gespeeld worden”, zegt Dietbrand.

Bij de club hopen ze dat ook maar vertellen ze een ander verhaal. “Woensdagavond is er een nieuwe keuring door de voetbalbond en hopen we op groen licht. Het is jammer dat we als club dit probleem al twee jaar aankaarten en dat we nu zelf aan de alarmbel moesten trekken. We hebben ook nog zelf voor een hoogtewerker moeten zorgen en hebben met eigen mensen urenlang staan snoeien”, reageert KVVE voorzitter Nico Soetaert. “We hopen op begrip van de keuringscommissie en dat de gemeente helpt om deze werken zo snel mogelijk uitvoert”, besluit de voorzitter.