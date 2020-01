KVLV heet voortaan Ferm Didier Verbaere

25 januari 2020

08u57 2 Wetteren Het Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV) heet voortaan Ferm. De vrouwenvereniging lanceerde haar nieuwe naam met een happening in Leuven en plaatste zaterdagochtend deurmatten met de nieuwe naam aan huizen in gemeentes in de 5 Provincies waaronder in Wetteren.

KVLV is sinds 1911 gegroeid uit de Boerinnenbond en richtte zich op landelijke vrouwen. Vandaag telt de vereniging Ferm 85.000 leden, 9.000 werknemers in de thuiszorg en kinderopvang, 10.000 vrijwilligers en 850 lokale afdelingen. “Ook onze Landelijke Thuiszorg, Puuur Huishoudhulp, Landelijke Kinderopvang, Stekelbees en Oziki zullen voortaan onder dezelfde naam verder gaan. Samen bereiken we in Vlaanderen meer dan 200.000 gezinnen”, aldus de verenging.

Deurmatten actie

Vrijwilligers plaatsten afgelopen nacht deurmatten met de nieuwe naam aan deuren van huizen. In totaal worden er via de leden 100.000 matten verdeeld. Ferm komt dagelijks bij veel mensen over de vloer, veegt geen enkel probleem onder de mat en heeft geen drempels voor kleur of diversiteit. De mat staat ook symbool om buiten te komen en te genieten van het enorme aanbod aan activiteiten. Die staan voortaan gebundeld op het nieuwe digitale platform Samenferm.be.