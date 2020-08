Kunstwerk Cubes #106 van Luc De Man siert het jaagpad langs de Schelde Didier Verbaere

21 augustus 2020

16u41 2 Wetteren/Hamme Op het jaagpad langs de Schelde tussen Wetteren en Schellebelle werd het kunstwerk Cubes #106 van Luc De Man geplaatst. Het werk stond het afgelopen jaar in een openluchtexpo in Sprimont en verhuisde nu naar de voormalige woonplaats van Hammenaar De Man.

Luc De Man, geboren in Hamme en momenteel woonachtig in Gent, woonde jarenlang in Wetteren en schenkt nu het werk dat hij maakte voor de tentoonstelling in Sprimont aan de gemeente. De Man werd in 2019 geselecteerd voor het ‘26th International Sculptures Symposium of Sprimont’, een internationale beeldhouwtentoonstelling. De kubus werd nadien een jaar tentoongesteld in het Musée de la pierre in Sprimont.

Toeval

“Een kubus die je ontdekt te midden van de natuur, roept onmiddellijk de bewustwording op van menselijke aanwezigheid. Hier heeft een menselijke actie plaatsgevonden. Deze kubus, vervaardigd uit blauwe hardsteen, vertoont echter ook een holle hoek, een fractie van een bol die op zijn beurt verwijst naar de aarde, de omgeving, de natuur. Bovendien, als men de randen en de oppervlaktestructuur van het kunstwerk bestudeert, merkt men dat dit slechts een onderdeel is van een groter geheel. Het kunstwerk toont hier slechts een fractie van wat de ultieme balans tussen de mens en zijn omgeving zou kunnen zijn”, zegt Luc De Man. Cubes #106 was het 106de werk in de reeks kubussen van de kunstenaar. “Maar door louter toeval blijkt de kubus ook 106 centimeter breed te zijn”, zegt De Man.

“Als lokaal bestuur willen we kunst in de openbare ruimte promoten en ook privé-initiatieven extra ondersteunen. Ook deze locatie langs het jaagpad is belangrijk omdat ze bijzonder toegankelijk is voor iedereen. We hopen dat mensen hier even stilstaan en genieten van het werk en de omgeving”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).